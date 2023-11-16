Рискуя жизнью: военнослужащий Вооруженных сил вынес из огня пожилую женщину и семью с детьми

В Семее военнослужащий воинской части Усть-Каменогорского гарнизона старший лейтенант Самат Макенов, рискуя жизнью, помог жильцам дома спастись от огня, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще 11 ноября 2023 года. Об отважном поступке военнослужащего стало известно только сегодня, 16 ноября, благодаря отзывам спасенных граждан.

В тот день в пол первого ночи Самат с супругой возвращался из кино. Заметив пожар на втором этаже двухэтажного деревянного дома по ул. Герцена, он кинулся в задымленный подъезд и начал стучать во все двери. В это время его супруга позвонила в пожарную службу и в скорую помощь.

Жильцы начали спешно покидать квартиры. Выбежав на улицу для того, чтобы перевести дыхание, он узнал, что в одной из квартир находится пожилая женщина. Ее он вытащил через окно.

Услышав плач ребенка на втором этаже, рискуя жизнью, он бросился в охваченный пламенем подъезд и помог семье выбраться из огненного плена до прибытия пожарной службы. Благодаря своевременной помощи военнослужащего удалось избежать жертв.

Самат Макенов родился в селе Луговое Кокпектинского района Абайской области. После окончания педагогического университета по специальности "физическая культура и спорт" работал тренером, затем призвался на срочную воинскую службу. Сейчас Самат Макенов проходит службу в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона. С супругой он воспитывает сына Али и дочь Айлин.

Самат не считает свой поступок героическим. Для него это просто мужская работа, где решающую роль играют волевой характер, спортивная закалка и желание прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

За мужественные, решительные действия на пожаре старший лейтенант Самат Макенов представлен к награде.