Рискуя жизнью: военнослужащий Вооруженных сил вынес из огня пожилую женщину и семью с детьми
Инцидент произошел еще 11 ноября 2023 года. Об отважном поступке военнослужащего стало известно только сегодня, 16 ноября, благодаря отзывам спасенных граждан.
В тот день в пол первого ночи Самат с супругой возвращался из кино. Заметив пожар на втором этаже двухэтажного деревянного дома по ул. Герцена, он кинулся в задымленный подъезд и начал стучать во все двери. В это время его супруга позвонила в пожарную службу и в скорую помощь.
Жильцы начали спешно покидать квартиры. Выбежав на улицу для того, чтобы перевести дыхание, он узнал, что в одной из квартир находится пожилая женщина. Ее он вытащил через окно.
Услышав плач ребенка на втором этаже, рискуя жизнью, он бросился в охваченный пламенем подъезд и помог семье выбраться из огненного плена до прибытия пожарной службы. Благодаря своевременной помощи военнослужащего удалось избежать жертв.
Самат Макенов родился в селе Луговое Кокпектинского района Абайской области. После окончания педагогического университета по специальности "физическая культура и спорт" работал тренером, затем призвался на срочную воинскую службу. Сейчас Самат Макенов проходит службу в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона. С супругой он воспитывает сына Али и дочь Айлин.
Самат не считает свой поступок героическим. Для него это просто мужская работа, где решающую роль играют волевой характер, спортивная закалка и желание прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
За мужественные, решительные действия на пожаре старший лейтенант Самат Макенов представлен к награде.