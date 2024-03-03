Пожарный вынес женщину из горящей квартиры в Семее

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Семее, из огня спасли женщину, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в 18:10 поступило сообщение о том, что по улице Безымянная в многоэтажном доме произошел пожар.

"По прибытии пожарных подразделений было установлено в десятиэтажном жилом доме в квартире на восьмом этаже возгорание мебели. Начальник караула пожарной части №5 города Семей лейтенант гражданской защиты Алибек Турсумбеков вынес из горящей квартиры женщину 1969 года рождения и передал службе "103", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что из задымленного дома по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков спасены 20 человек, в том числе трое детей.

"Причина пожара устанавливается. В 18:36 пожар полностью ликвидирован. Всего в тушении были задействованы 13 человек и четыре единицы техники. Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности", – заключили в МЧС.

Ранее сообщалось о другом пожаре, который произошел в квартире пятиэтажного дома в Усть-Каменогорске. На месте пожара нашли тело мужчины.