Сосед помог пожилой женщине с детьми выбраться из горящего дома в ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
8 ноября 2023 года в городе Усть-Каменогорске по улице Акжауын загорелся дом. До прибытия пожарных подразделений, сосед Андрей Смольников оказался рядом и помог выйти из дома женщине 1963 года рождения и двоим детям 2,5 и 1,2 лет, сообщает Zakon.kz.
На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции хозпостройки и жилой дом.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
"Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 154 кв. м. Из горящего дома пожарными был вынесен газовый баллон. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники". Пресс-служба ДЧС ВКО
Отмечается, что предварительная причина – несоблюдение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электросети.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Согласно информации пресс-службы департамента, Андрей Смольников работает токарем в вагонно-ремонтном депо предприятия "Камкор-Вагон".
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
ДЧС ВКО напоминает жителям о соблюдении правил пожарной безопасности:
- запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;
- нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;
- не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;
- не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;
- нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели;
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование.
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