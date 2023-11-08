Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сосед помог пожилой женщине с детьми выбраться из горящего дома в ВКО

дом горел в Усть-Каменогорске Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
8 ноября 2023 года в городе Усть-Каменогорске по улице Акжауын загорелся дом. До прибытия пожарных подразделений, сосед Андрей Смольников оказался рядом и помог выйти из дома женщине 1963 года рождения и двоим детям 2,5 и 1,2 лет, сообщает Zakon.kz.

На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции хозпостройки и жилой дом.

пожар в жилом доме

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

"Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 154 кв. м. Из горящего дома пожарными был вынесен газовый баллон. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники". Пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что предварительная причина – несоблюдение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электросети.

пожар в жилом доме

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Согласно информации пресс-службы департамента, Андрей Смольников работает токарем в вагонно-ремонтном депо предприятия "Камкор-Вагон".

пожар в жилом доме

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

ДЧС ВКО напоминает жителям о соблюдении правил пожарной безопасности:

  • запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;
  • нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;
  • не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;
  • не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;
  • нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели;
  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование.

Ранее сообщалось, что дети со спичками случайно устроили пожар на 4 млн тенге в Абайской области.

Читайте также

мужчина попал под поезд
В Уральске мужчина попал под поезд и выжил
приговор суда
Жителя ЗКО осудили за убийство во время пьяной ссоры
ДТП в Алматы
В Алматы водитель Chrysler "собрал" три припаркованных автомобиля
Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления