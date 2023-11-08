Сосед помог пожилой женщине с детьми выбраться из горящего дома в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

8 ноября 2023 года в городе Усть-Каменогорске по улице Акжауын загорелся дом. До прибытия пожарных подразделений, сосед Андрей Смольников оказался рядом и помог выйти из дома женщине 1963 года рождения и двоим детям 2,5 и 1,2 лет, сообщает Zakon.kz.

На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции хозпостройки и жилой дом. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО "Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 154 кв. м. Из горящего дома пожарными был вынесен газовый баллон. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники". Пресс-служба ДЧС ВКО Отмечается, что предварительная причина – несоблюдение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электросети. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО Согласно информации пресс-службы департамента, Андрей Смольников работает токарем в вагонно-ремонтном депо предприятия "Камкор-Вагон". Фото: пресс-служба ДЧС ВКО ДЧС ВКО напоминает жителям о соблюдении правил пожарной безопасности: запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;

нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;

не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;

нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели;

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование. Ранее сообщалось, что дети со спичками случайно устроили пожар на 4 млн тенге в Абайской области. Читайте также В Уральске мужчина попал под поезд и выжил Жителя ЗКО осудили за убийство во время пьяной ссоры В Алматы водитель Chrysler "собрал" три припаркованных автомобиля

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