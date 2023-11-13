Астанчан возмутил мужчина, разбивший стекло остановки

В полицию на канал "102" поступило сообщение о том, что на пересечении пр. Республики и ул. Кенесары неизвестные разбили стекло автобусной остановки. Об этом 13 ноября 2023 года рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Действия хулигана попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина несколько раз пинает ногой стекло и выбивает его.

В комментариях астанчане выразили свое возмущение поведением хулигана:

"Тот, кто снимал, его тоже надо".

"Не понимаю, что у таких в голове!?"

"И что, легче стало? Зачем так делать".

"Сажать надо и штраф огромный сделать".

"Таких нужно привлекать к уголовной ответственности".

"А восстанавливать кто будет? Извиниться легче всего".

"Надо было показать лицо, страна должна знать своих героев".

Столичные полицейские установили мужчину.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 293 ("Хулиганство") УК РК. Мужчина дал признательные показания и принес публичные извинения за свои действия". Пресс-служба ДП Астаны

С начала года сотрудниками полиции выявлено более 100 фактов вандализма.

"Департамент полиции Астаны призывает горожан соблюдать общественный порядок и бережно относиться к городскому имуществу". Пресс-служба ДП Астаны

1 сентября 2023 года, выступая с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что "вандализм на улицах и на природе, недисциплинированность, бескультурье" некоторых граждан "негативно сказываются на имидже нашей страны на международной арене". Подробнее здесь.