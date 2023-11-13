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Законодательство РК

Астанчан возмутил мужчина, разбивший стекло остановки

Астанчан возмутил мужчина, разбивший стекло остановки Фото: Instagram/police__astana, коллаж Zakon.kz
В полицию на канал "102" поступило сообщение о том, что на пересечении пр. Республики и ул. Кенесары неизвестные разбили стекло автобусной остановки. Об этом 13 ноября 2023 года рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Действия хулигана попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина несколько раз пинает ногой стекло и выбивает его.

В комментариях астанчане выразили свое возмущение поведением хулигана:

  • "Тот, кто снимал, его тоже надо".
  • "Не понимаю, что у таких в голове!?"
  • "И что, легче стало? Зачем так делать".
  • "Сажать надо и штраф огромный сделать".
  • "Таких нужно привлекать к уголовной ответственности".
  • "А восстанавливать кто будет? Извиниться легче всего".
  • "Надо было показать лицо, страна должна знать своих героев".

Столичные полицейские установили мужчину.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 293 ("Хулиганство") УК РК. Мужчина дал признательные показания и принес публичные извинения за свои действия".Пресс-служба ДП Астаны

С начала года сотрудниками полиции выявлено более 100 фактов вандализма.

"Департамент полиции Астаны призывает горожан соблюдать общественный порядок и бережно относиться к городскому имуществу".Пресс-служба ДП Астаны

1 сентября 2023 года, выступая с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что "вандализм на улицах и на природе, недисциплинированность, бескультурье" некоторых граждан "негативно сказываются на имидже нашей страны на международной арене". Подробнее здесь.

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