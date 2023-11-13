Астанчан возмутил мужчина, разбивший стекло остановки
Фото: Instagram/police__astana, коллаж Zakon.kz
В полицию на канал "102" поступило сообщение о том, что на пересечении пр. Республики и ул. Кенесары неизвестные разбили стекло автобусной остановки. Об этом 13 ноября 2023 года рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.
Действия хулигана попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина несколько раз пинает ногой стекло и выбивает его.
В комментариях астанчане выразили свое возмущение поведением хулигана:
- "Тот, кто снимал, его тоже надо".
- "Не понимаю, что у таких в голове!?"
- "И что, легче стало? Зачем так делать".
- "Сажать надо и штраф огромный сделать".
- "Таких нужно привлекать к уголовной ответственности".
- "А восстанавливать кто будет? Извиниться легче всего".
- "Надо было показать лицо, страна должна знать своих героев".
Столичные полицейские установили мужчину.
"По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 293 ("Хулиганство") УК РК. Мужчина дал признательные показания и принес публичные извинения за свои действия".Пресс-служба ДП Астаны
С начала года сотрудниками полиции выявлено более 100 фактов вандализма.
"Департамент полиции Астаны призывает горожан соблюдать общественный порядок и бережно относиться к городскому имуществу".Пресс-служба ДП Астаны
1 сентября 2023 года, выступая с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что "вандализм на улицах и на природе, недисциплинированность, бескультурье" некоторых граждан "негативно сказываются на имидже нашей страны на международной арене". Подробнее здесь.
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