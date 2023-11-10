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Родители пожаловались на клопов в одной из школ Актау

школа, кабинет Фото: primeminister.kz
Родители учеников средней школы №10 Актау пожаловались, что в учебном заведении появились клопы, сообщает Zakon.kz.

В отделе образования Lada.kz рассказали, что руководство школы все претензии родителей отрицает, но все же обратилось в санитарно-эпидемиологическую службу для проведения дезинсекции. 

"Многих учеников обкусали. У первоклассницы в кармане нашли клопов, а новый директор говорит обратное, что нет никаких клопов, якобы это обычные жуки. А позже начала говорить, что уже была дезинсекция и что все почистили, хотя это не так. Детей покусали ужасно. Требуем, чтобы в школе провели нормальную дезинсекцию по всем этажам и поменяли директора", – говорится в сообщении родителей.

В отделе образования Актау уточнили, что в школе проверили все кабинеты, а также провели беседу с преподавателями.

"Подчеркиваем, что случаев укусов не было выявлено. Регулярные профилактические дезинфекционные мероприятия в школе проводятся вовремя, последняя из них была 3 ноября перед началом второй учебной четверти. Однако, учитывая обеспокоенность родителей, руководство школы приняло решение обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС) с просьбой о проведении дополнительной дезинфекции", – заявили в пресс-службе отдела образования Актау.

В октябре из-за нарушения санитарных норм при дезинсекции одной из квартир в Актау пострадали 7 человек, а 2 детей умерли в результате отравления. Однако уже через неделю после этого случая в городе произошла аналогичная ситуация с отравлением пяти человек. Жалобы на укусы клопов участились и в Алматы.

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Тамила Языкова
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