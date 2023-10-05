В Семее за год износ тепловых сетей снизится на 15%

Сразу 9 крупных проектов на 23,9 млрд тенге реализуются в Семее по реконструкции тепловых сетей и теплоисточников. Это второй по объемам финансирования реконструкции системы теплоснабжения город в стране в текущем году.

Как завершаются работы на участках теплосетей и теплоисточников, вместе с акимом Абайской области Нурланом Уранхаевым посмотрел и корреспондент Zakon.kz.



До начала отопительного сезона в Семее осталось 10 дней, поэтому все масштабные работы по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей в городе на стадии завершения. Уже сегодня на некоторых участках теплотрассы в левобережной части города стартовали работы по опрессовке. Идет проверка сварных швов сначала воздухом, потом водой. После проверки всех участков будут также проведены работы по гидравлике. Все это позволит "войти" в зиму 2023–2024 года без особых проблем.

Как отметил руководитель управления энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Абайской области Серик Туленбергенов, в 2022 году по поручению Главы государства Касым–Жомарта Токаева в правительстве был принят Комплексный план развития Абайской области, где 26 проектов касались вопросов строительства ТЭЦ–3 и реконструкции действующих теплоисточников и тепловых сетей.

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

"В первый же год реализации комплексного плана нам удалось реализовать 9 крупных проектов на сумму 23,9 млрд тенге. Это позволит всего за один год сразу на 15% снизить износ тепловых сетей в Семее", – отметил Серик Туленбергенов.

Отметим, что на начало 2023 года средний износ тепловых сетей в Семее составлял 68%, а износ теплоисточников, в среднем, 49%.

"Реализовать проекты нам помогли наши предприниматели. Шесть из девяти проектов были разработаны на внебюджетные средства. И как только они были готовы, а это был май, мы тут же подали заявку на дополнительное финансирование в правительство Казахстана. В июле из фонда резерва правительства РК для реконструкции тепловых сетей Семея было дополнительно выделено более 16 млрд тенге", – дополнил аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

На выделенные средства было решено заменить самый проблемный участок в городе – более 5 км тепловых сетей, подающих тепло в многоквартирные дома левобережной части города, подключенные к ТЭЦ–1.





Фото: Zakon.kz

"В прошлом году именно на этом участке трубы текли во многих местах. Но мы даже боялись проводить сварные работы: толщина стенок на некоторых участках не превышала и трех миллиметров. Мы бы просто прожгли трубу, что еще хуже обычной протечки", – признался Нурлан Уранхаев.

Фото: Zakon.kz

По словам специалистов ГКП "Теплокоммунэнерго", еще в 2017 году износ труб на этом участке тепловых сетей оценивался в 115%. Демонтаж участка подтвердил справедливость этих расчетов.

Однако реконструкция участка шла с заменой труб на более мощные: там, где ранее были уложены трубы диаметром 800 мм, сегодня заменили на 1000 мм, а трубы диаметром 700 мм – на 800 мм.

"Это в будущем даст нам возможность практически безболезненно подключать к тепловой системе города новые дома и целые микрорайоны, которые планируют построить в левобережной части Семея в ближайшие годы", – отметил Серик Туленбергенов.

Фото: Zakon.kz

Также о будущем думают теплоэнергетики Семея, когда говорят о планах установки и запуска дополнительной турбины на ТЭЦ–1. По словам Серика Туленбергенова, в настоящее время ТЭЦ–1 вырабатывает лишь 12 МВт электроэнергии, хотя предприятие потребляет в год не менее 18–19 МВт. Недостающую разницу предприятие вынуждено закупать по 23 тенге за 1 кВт/ч. При этом себестоимость собственной энергии, которую выдает турбина, составляет лишь 4 тенге за тот же объем.

Фото: Zakon.kz

Запуск дополнительной турбины на ТЭЦ–1 и существующей на РК–1 позволит не только решить проблему дефицита электроэнергии на предприятии, но и даст дополнительный источник дохода. Продажа излишков электричества позволит предприятию, находящемуся на процедуре реабилитации из–за многомиллиардных долгов, получать ежегодно не менее 2 млрд тенге чистой прибыли.

Параллельно с работами на левом берегу шла реконструкция теплоисточников и тепловых сетей в правобережной части Семея. Здесь шла замена сетей на проблемных участках, подключенных к котельным "103–103А", "Центр", "Габбасова" и к другим.

Фото: Zakon.kz

"На сегодня основной объем работ по тепловым сетям на правом берегу завершен. Остались небольшие доделки, вроде врезки сетей к домам. К 15 октября все работы будут завершены", – заверил руководитель управления энергетики и ЖКХ Абайской области.

Фото: Zakon.kz

По его словам, реконструкция теплоисточников текущего года позволила увеличить мощность двух котельных города на 40 Гкал/час. На котельных "Центр" и "Габбасова" были установлены водогрейные котла по 20 Гкал/час каждый.

"Но это помогло решить проблему дефицита тепла на правом берегу лишь частично. В целом, дефицит тепловой энергии здесь составляет 125,82 Гкал/час", – проинформировал Серик Туленбергенов.

Кстати, именно по этой причине ГКП "Теплокоммунэнерго" отказывает в подключении новостроек, которые были построены в центральной части города. Строителям предлагается решить вопрос теплоснабжения их собственности за счет альтернативных источников тепла, что и делается в нескольких многоквартирных домах Семея.

Фото: Zakon.kz

Чтобы решить проблему дефицита тепловой энергии, сейчас разрабатывается целый ряд проектов по увеличению мощности котельных Семея. Так, на котельных "103–103А" и "РК–3" планируется увеличение мощности еще по 60 Гкал/час на каждый теплоисточник. На котельной "35 квартал" планируют установить еще один котел с дополнительной мощностью 20 Гкал/час, в котельной "Зооветинститут" – на 14 Гкал/час. Мощности небольшой котельной "5 интернат" хотят увеличить еще на 10 Гкал/час.

Фото: Zakon.kz

Нет проблем и с поставкой угля. Как сообщил Нурлан Уранхаев, на сегодняшний день все бюджетные организации области полностью запаслись твердым топливом. Теплоэнергетические компании региона обеспечены необходимым объемом нормативным запасом угля. А для нужд населения на железнодорожных тупиках Семея имеется 10–12 тыс. тонн коммунально–бытового угля.

"Наша задача – дать людям тепло. Причем вовремя и качественно. И для этого делается все, что возможно. Семей никогда не знал таких объемов работ по реконструкции теплосетей и теплоисточников. Все, что делается, делается для горожан", – подчеркнул Нурлан Уранхаев.

Начало отопительного сезона в Абайской области назначено на 15 октября.