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Ремонт тепловых сетей завершают в Актау

Ремонт тепловых сетей завершают в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 19:00 Фото: Lada.kz
Реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау завершена на 98%, сообщает Zakon.kz.

Региональное издание Lada.kz со ссылкой на Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области сообщило, что в настоящее время монтажные работы завершены на 98%, или 11,2 км.

"Все оборудование и материалы присутствуют на строительном объекте – 100%. Работы будут завершены до отопительного сезона этого года", – рассказали в ведомстве.

Реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау длится уже пятый месяц. С 1 мая весь областной центр остался без горячей воды. В целях предоставления качественных коммунальных услуг в этом году обновляется 11,3 км магистральных инженерных сетей. Реконструкцию тепловых сетей проводит "Алматыинжстрой".

Также стало известно, когда в Алматы завершат ремонт теплосетей.

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