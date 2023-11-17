Утечка нефти произошла на месторождении в Атырауской области
Фото: скриншот с видео
50 кубометров нефти вылилось на подземной линии нефтепровода на месторождении Тенгиз в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.
Аварию обнаружили 12 ноября, однако стало об этом известно только накануне. Как передает АкЖайык, утечка произошла на подземной линии между резервуарным парком нефти и газоперерабатывающим заводом КТЛ, принадлежащей компании "Тенгизшевройл".
"Аварийная бригада "Тенгизшевройла" (ТШО) предприняла незамедлительные действия для ее изоляции. В настоящее время ведутся работы по ликвидации в соответствии с процедурами безопасности и нормами Республики Казахстан. Все соответствующие органы были должным образом уведомлены. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме". Пресс-служба компании
Как отмечает издание, в департаменте экологии Атырауской области получить комментарии по случившемуся не удалось.
Ранее крупный пожар на месторождении в Мангистау, который не могут потушить вот уже пятый месяц, экологи назвали экоцидом.
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