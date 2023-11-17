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Травмы головы получила жительница Сатпаева от упавшего на нее куска карниза

Травмы головы получила жительница Сатпаева от упавшего на нее куска карниза Фото: Zakon.kz
Часть карниза упала на голову жительнице Сатпаева в тот момент, когда она вышла в магазин. Женщине предстоит длительное лечение, сообщает Zakon.kz.

В злополучный день Светлана Головко вышла в магазин и в этот момент ей на голову упал фрагмент карниза. Местные жильцы многоэтажка давно нуждается в ремонте, так как обветшала. Но огородили место происшествия только после случившегося, передает AlmatyTV.

"Я получила две травмы. Получается травма головы, 2 раны: 10 сантиметров и 4 сантиметра. Вот, двое суток уже постельный режим у меня. Пойду открывать больничный лист, потому что, получается, с моими травмами очень долго на больничном придется быть". Светлана Головко

В отделе жилищной инспекции города разбираются в обстоятельствах произошедшего. Там отметили, что провели круглый стол с обслуживающей компанией и объяснили о порядке работы с населением.

На сегодняшний день в Сатпаеве аварийными признали 19 домов, предаварийными – 6. Ветхими признаны 251 здание.

Несколькими днями ранее на беременную девушку рухнул светофор, в который врезался автомобиль. Удар оказался такой силы, что будущая мама упала и потеряла сознание.

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Мария Мельникова
Улытауская область Сатпаев
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