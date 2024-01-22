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Казахстанца, разыскиваемого Интерполом, арестовали в Турции

Казахстанца, разыскиваемого Интерполом, арестовали в Турции Фото: patnoshabergazetesi.com
Разыскиваемого Интерполом гражданина Казахстана задержали в Турции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает турецкое издание Patnos haber gazetesi, мужчина был задержан Управлением по борьбе с организованной преступностью и Управлением разведки при координации Главной прокуратуры Измира.

"Гражданин Казахстана О.О., разыскиваемый с красным бюллетенем, за такие преступления, как "членство в международной организованной преступной группировке", "предоставление места и возможности для азартных игр", "коррупция", был пойман в ходе обыска по его адресу в Измире", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что Интерпол вернул в Казахстан женщину, продавшую свою дочь. 39-летняя женщина разыскивалась за торговлю несовершеннолетними и подделку документов.

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