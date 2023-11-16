Из Болгарии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в терроризме

Из Болгарии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в участии террористической группы – гражданина РК. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12-ти лет. Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК, сообщает Zakon.kz.

Казахстанца "для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической группы" экстрадировали из Болгарии сегодня, 16 ноября 2023 года, сотрудники Генпрокуратуры, Комитета национальной безопасности, Интерпола МВД при содействии Министерства иностранных дел РК.

"Он подозревается в том, что, будучи сторонником радикального религиозного течения, в 2015 году выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в одну из террористических группировок. В этой связи в отношении него начато досудебное расследование, и он объявлен в международный розыск. В мае т.г. его задержали на территории Болгарии", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

"Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию двустороннего договора с болгарской стороной о выдаче лиц от 14 ноября 2014 года", – добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным главного надзорного органа страны, за инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12-ти лет с конфискацией имущества.

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