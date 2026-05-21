Изъято полтонны рогов сайгака: масштабная спецоперация прошла в Жетысу

В области Жетысу правоохранители пресекли крупный канал незаконного оборота рогов сайгака. В ходе спецоперации задержаны шесть человек, а из незаконного оборота изъяли более 1,6 тысячи предметов, сообщает Zakon.kz.

В области Жетысу полиция совместно с прокуратурой и Пограничной службой КНБ пресекла крупный канал незаконного оборота дериватов. Спецоперация прошла на территории Панфиловского района.

В результате правоохранители задержали шесть человек. В ходе обысков у них изъяли более 1,6 тысячи предметов, похожих на рога сайгака. Общий вес контрабанды превысил 500 килограммов.

По данным следствия, оперативникам удалось перекрыть крупный канал сбыта частей редких животных. По данному факту начато досудебное расследование.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют возможные каналы сбыта и других лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.

В Департаменте полиции региона подчеркнули, что борьба с браконьерством находится на особом контроле.

В апреле 2026 года были утверждены правила маркировки рогов сайгака. Какие правила маркировки и прослеживаемости дериватов сайгака средствами идентификации утвердили приказом – можно ознакомиться на сайте.