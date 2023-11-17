Контрафакт стоимостью 5,6 млн тенге не пустили на рынок Казахстана

15 ноября 2023 года в Алматинской области в ходе проверки выявлен факт незаконного использования товарного знака Toyota – реализация фасованного моторного масла, жидкости для автоматической коробки передач (АКПП) – ИП "А" и ТОО "А" (оптовая реализация товаров), сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя Министерства юстиции РК Талгата Уали, количество контрафактной продукции составило 520 единиц (1736 литров) на общую сумму 5 675 480 тенге.

Фото: пресс-служба Минюста РК

"Сотрудниками Министерства юстиции, территориальными департаментами юстиции Алматинской области и Алматы при содействии Департамента полиции Алматинской области проведена проверка на предмет соблюдения законодательства о товарных знаках". Талгат Уали

Основанием для проведения внеплановой проверки, как уточнил официальный представитель Минюста РК, "послужило обращение правообладателя компании Toyota".

Фото: пресс-служба Минюста РК

Он уточнил, что органами юстиции принимается процессуальное решение по привлечению виновного лица к административной ответственности по ст. 158 ("Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования") КоАП РК.

Фото: пресс-служба Минюста РК

"Материалы дела находятся в производстве Департамента юстиции Алматинской области и в ближайшее время будут переданы в суд". Талгат Уали

Талгат Уали напомнил, что Минюст РК "является уполномоченным органом по реализации государственной политики в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности".

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