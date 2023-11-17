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Законодательство РК

Контрафакт стоимостью 5,6 млн тенге не пустили на рынок Казахстана

Контрафакт стоимостью 5,6 млн тенге не пустили на рынок Казахстана Фото: пресс-служба Минюста РК
15 ноября 2023 года в Алматинской области в ходе проверки выявлен факт незаконного использования товарного знака Toyota – реализация фасованного моторного масла, жидкости для автоматической коробки передач (АКПП) – ИП "А" и ТОО "А" (оптовая реализация товаров), сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя Министерства юстиции РК Талгата Уали, количество контрафактной продукции составило 520 единиц (1736 литров) на общую сумму 5 675 480 тенге.

Контрафакт стоимостью 5,6 млн тенге не пустили на рынок Казахстана

Фото: пресс-служба Минюста РК

"Сотрудниками Министерства юстиции, территориальными департаментами юстиции Алматинской области и Алматы при содействии Департамента полиции Алматинской области проведена проверка на предмет соблюдения законодательства о товарных знаках".Талгат Уали

Основанием для проведения внеплановой проверки, как уточнил официальный представитель Минюста РК, "послужило обращение правообладателя компании Toyota".

Контрафакт стоимостью 5,6 млн тенге не пустили на рынок Казахстана

Фото: пресс-служба Минюста РК

Он уточнил, что органами юстиции принимается процессуальное решение по привлечению виновного лица к административной ответственности по ст. 158 ("Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования") КоАП РК.

Контрафакт стоимостью 5,6 млн тенге не пустили на рынок Казахстана

Фото: пресс-служба Минюста РК

"Материалы дела находятся в производстве Департамента юстиции Алматинской области и в ближайшее время будут переданы в суд".Талгат Уали

Талгат Уали напомнил, что Минюст РК "является уполномоченным органом по реализации государственной политики в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности".

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