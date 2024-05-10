Контрафакт на 24 млн изъяли из казахстанского оборота за первые три месяца 2024 года

В I квартале 2024 года территориальные органы юстиции Казахстана провели 61 внеплановую проверку на предмет незаконного использования чужих товарных знаков, охраняемых в Казахстане, на основании обращений правообладателей, сообщает Zakon.kz.

По статье 158 КоАП РК (незаконное использование чужого товарного знака) возбуждено 58 дел с наложением взыскания в доход бюджета на общую сумму 4 539 914 тенге, заявил представитель Минюста республики Талгат Уали.



Всего из незаконного оборота изъято 82 435 единиц контрафактной продукции на общую сумму около 24 млн тенге.



Больше всего проверок было проведено в Алматы (20) и Карагандинской области (9).



Так, 20 марта 2024 года сотрудниками Департамента юстиции города Шымкент на основании заявления представителя компании Henkel была проведена внеплановая проверка одного из ТОО, занимающихся оптовой реализацией товаров.



В ходе проверки выявлен факт незаконного использования товарного знака METYLAN, схожего по степени смешения с обозначением обойного клея "МЕТИЛАН".



Изъята контрафактная продукция в количестве 14 276 упаковок на сумму более 7 млн тенге.



На сегодняшний день виновное лицо привлечено к административной ответственности по статье 158 КоАП РК. Контрафактная продукция подлежит уничтожению.

Ранее стало известно, что в Казахстане будут проводить новый вид судебной экспертизы.