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Законодательство РК

В Алматинской области загорелся пассажирский автобус

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:51 Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Байсерке Алматинской области произошло загорание общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС призывает граждан быть осторожными и, в случае загорания автотранспорта, просит немедленно остановить и покинуть его.

Ночью 1 июня огнеборцы страны ликвидировали пожары в Кызылорде и трех мегаполисах страны.

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