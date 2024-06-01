В Алматинской области загорелся пассажирский автобус
Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Байсерке Алматинской области произошло загорание общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС призывает граждан быть осторожными и, в случае загорания автотранспорта, просит немедленно остановить и покинуть его.
Ночью 1 июня огнеборцы страны ликвидировали пожары в Кызылорде и трех мегаполисах страны.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript