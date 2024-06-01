В Алматинской области загорелся пассажирский автобус

В селе Байсерке Алматинской области произошло загорание общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС призывает граждан быть осторожными и, в случае загорания автотранспорта, просит немедленно остановить и покинуть его.

Ночью 1 июня огнеборцы страны ликвидировали пожары в Кызылорде и трех мегаполисах страны.