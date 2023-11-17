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Мебельный склад горел в Алматы

Мебельный склад горел в Алматы Фото: ДЧС Алматы
В Алматы 17 ноября горел мебельный склад, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС, в Турксибском районе на улице Бекмаханова, д. 2/16 горел мебельный склад.

"На тушение и защиту соседних складских помещений ввели пожарные стволы, установили автоцистерны на пожарные гидранты. Создали два участка тушения пожара. Развернули пожарную автолестницу для подъема и подачи ручных стволов на проливку утеплителя кровли", – говорится в сообщении.


пожар

Фото: ДЧС Алматы

В 09:52 пожар локализовали и ликвидировали в 10:50. Жертв и пострадавших нет.

"Принятыми оперативными мерами не допущено распространение огня на древесину, размещенную на территории склада. Пожарным удалось отстоять от огня пристроенное 2-этажный склад с памперсами, продуктами и др.", – рассказал заместитель начальника ДЧС Аса Айтеев.

Предпринимателей просят привести в пожаробезопасное состояние электропроводки. 

В Алматы 25 сентября пострадал пожарный при ликвидации пожара в строительном магазине.

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