Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Участковый спас сельчанина от смерти в Карагандинской области

Участковый спас сельчанина от смерти в Карагандинской области Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
Прибывший на вызов о домашнем дебоше участковый полицейский спас сельчанина, который пытался покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

6 декабря около 13 часов на мобильный телефон участковому инспектору полиции УП Бухаржырауского района Карагандинской области Есканату Базылову позвонила местная жительница. Женщина сообщила, что ее пьяный супруг устроил дома скандал, участковый выехал на вызов, передает E-Karaganda.

"Дебошир, 45-летний мужчина, ничего отрицать не стал, и я начал оформлять административный протокол и другие материалы. Через некоторое время глава семьи вышел, сославшись на то, что ему необходимо переодеться. В окно увидел, как он зашел во второй дом. Проходит 5-6 минут, забегает 13-летняя дочь этой семейной пары и кричит: "Папа повесился!"", – рассказал события того дня Есканат Базылов.

Полицейский бросился к месту происшествия и нашел мужчину без признаков жизни, у сельчанина отсутствовал пульс.

"Попытался расширить петлю, чтобы не давила на горло, но не получилось, тогда выбил отвертку. После этого положил мужчину на пол, стал делать ему массаж сердца. Через три минуты он стал приходить в себя – зашевелился, открыл глаза, но говорить не мог". Есканат Базылов

Участковый вызвал на место фельдшера и после на своей служебной машине отвез мужчину в больницу. Как сообщают медики, пациента госпитализировали в реанимационное отделение. Его состояние в настоящее время стабильное. Врачи предполагают, что некоторое время мужчина находился в состоянии клинической смерти.

Несколькими днями ранее в Астане наградили военнослужащего, который спас из горящего автомобиля местного жителя.

Читайте также

Мужчина напал на шестиклассницу в Семее
Мужчина напал на шестиклассницу в Семее
Смерть на обочине: водитель минивэна сбил двух человек в пригороде Уральска
Смерть на обочине: водитель минивэна сбил двух человек в пригороде Уральска
Серьезные ожоги и травмы: житель Степногорска пострадал на производстве
Серьезые ожоги и травмы: житель Степногорска пострадал на производстве
Мария Мельникова
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
В Казахстане установят единый часовой пояс в 2024 году
Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году
43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные
43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные
Казахстанцы стали жаловать, что не могут сдать экзамен по вождению
Казахстанцы стали жаловаться, что не могут сдать экзамен по вождению: Багдат Мусин проверил лично
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: