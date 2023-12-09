Участковый спас сельчанина от смерти в Карагандинской области

Прибывший на вызов о домашнем дебоше участковый полицейский спас сельчанина, который пытался покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

6 декабря около 13 часов на мобильный телефон участковому инспектору полиции УП Бухаржырауского района Карагандинской области Есканату Базылову позвонила местная жительница. Женщина сообщила, что ее пьяный супруг устроил дома скандал, участковый выехал на вызов, передает E-Karaganda.

"Дебошир, 45-летний мужчина, ничего отрицать не стал, и я начал оформлять административный протокол и другие материалы. Через некоторое время глава семьи вышел, сославшись на то, что ему необходимо переодеться. В окно увидел, как он зашел во второй дом. Проходит 5-6 минут, забегает 13-летняя дочь этой семейной пары и кричит: "Папа повесился!"", – рассказал события того дня Есканат Базылов.

Полицейский бросился к месту происшествия и нашел мужчину без признаков жизни, у сельчанина отсутствовал пульс.

"Попытался расширить петлю, чтобы не давила на горло, но не получилось, тогда выбил отвертку. После этого положил мужчину на пол, стал делать ему массаж сердца. Через три минуты он стал приходить в себя – зашевелился, открыл глаза, но говорить не мог". Есканат Базылов

Участковый вызвал на место фельдшера и после на своей служебной машине отвез мужчину в больницу. Как сообщают медики, пациента госпитализировали в реанимационное отделение. Его состояние в настоящее время стабильное. Врачи предполагают, что некоторое время мужчина находился в состоянии клинической смерти.

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