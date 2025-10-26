#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Происшествия

На набережной Усть-Каменогорска полицейским удалось спасти женщину

полицейские спасли женщину в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 08:42 Фото: пресс-служба ДП ВКО
Ночью 25 октября на канал 102 поступило сообщение о том, что на набережной имени Славского женщина прыгнула в реку Ульба. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж батальона патрульной полиции УП г. Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, не раздумывая ни секунды, лейтенант полиции Мадияр Серикболов вошел в воду, чтобы спасти горожанку.

"Его напарник, Малик Темирбеков, вместе с подоспевшими коллегами, используя спасательный круг и веревку, оперативно извлекли из воды женщину и ее спасителя. Пострадавшую передали прибывшей бригаде скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе ДП ВКО.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает: если вы стали свидетелем опасной ситуации или кому-то требуется помощь, немедленно звоните по номеру 102 – полиция всегда рядом и готова прийти на помощь.

Ранее туристка из Китая высказалась о полицейских из Атырауской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Спасти жизнь женщины удалось полицейским Актобе
19:11, 15 октября 2025
Спасти жизнь женщины удалось полицейским Актобе
Бабушку удалось спасти полицейским Усть-Каменогорска
20:32, 25 июля 2025
Бабушку удалось спасти полицейским Усть-Каменогорска
Жительница Усть-Каменогорска скончалась после падения с парапета на набережной Иртыша
04:54, 18 ноября 2023
Жительница Усть-Каменогорска скончалась после падения с парапета на набережной Иртыша
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: