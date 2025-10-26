На набережной Усть-Каменогорска полицейским удалось спасти женщину
Фото: пресс-служба ДП ВКО
Ночью 25 октября на канал 102 поступило сообщение о том, что на набережной имени Славского женщина прыгнула в реку Ульба. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж батальона патрульной полиции УП г. Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ведомстве, не раздумывая ни секунды, лейтенант полиции Мадияр Серикболов вошел в воду, чтобы спасти горожанку.
"Его напарник, Малик Темирбеков, вместе с подоспевшими коллегами, используя спасательный круг и веревку, оперативно извлекли из воды женщину и ее спасителя. Пострадавшую передали прибывшей бригаде скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе ДП ВКО.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Полиция напоминает: если вы стали свидетелем опасной ситуации или кому-то требуется помощь, немедленно звоните по номеру 102 – полиция всегда рядом и готова прийти на помощь.
