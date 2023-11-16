Девушка сорвалась с парапета в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске в районе пересечения улиц Новаторов – Кабанбай батыра девушка упала с парапета на грунт, сообщает Zakon.kz.

По прибытии спасателей специализированного отряда при помощи носилок пострадавшую транспортировали и передали сотрудникам скорой помощи, которые оказав ей первую медицинскую помощь, доставили в медучреждение.





В пресс-службе ДЧС ВКО отметили, что спасателям помогли сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Актобе девушка упала с балкона многоэтажки.