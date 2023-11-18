Жительница Усть-Каменогорска скончался после падения с парапета на набережной Иртыша

55-летняя женщина скончалась от травм, полученных при падении с парапета на набережной реки Иртыш в Усть-Каменогорске. Известно, что погибшая была врачом, сообщает Zakon.kz.

На следующий день после падения с парапета женщина скончалась в больнице, куда ее госпитализировали медики. Известно, что пострадавшую в неестественной позе на земле у кромки воды заметили прохожие. Они вызвали спасателей и врачей скорой помощи, передает YK-news.

Как стало известно, погибшая работала врачом в местном реабилитационном центе несколько лет. Ранее ее объявили в розыск, но спустя время нашли.

16 ноября упавшую в районе аллеи влюбленных на набережной Иртыша женщину нашли прохожие. Транспортировать пострадавшую без сознания спасателям помогли полицейские.