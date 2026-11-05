Погоня со стрельбой за подростком произошла в Алматинской области

В Алматинской области полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы остановить водителя, сообщает Zakon.kz.

О погоне и применении оружия стало известно из социальных сетей.

В пресс-службе Департамент полиции (ДП) Алматинской области на запрос уточнили, что зафиксированные действия на видео происходили в селе Жайнак Илийского района.

"Несовершеннолетний, управлявший автомобилем без водительского удостоверения, проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения". Пресс-служба ДП Алматинской области

Уже для принудительной остановки автомобиля полицейским пришлось применить табельное огнестрельное оружие.

"Произвели выстрел по колесам авто, после чего транспортное средство было остановлено". Пресс-служба ДП Алматинской области

После происшествия стражи порядка привлекли к административной ответственности отца подростка за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Теперь предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы мужчина напал на полицейских, приехавших успокоить дебоширов.