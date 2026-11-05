Погоня со стрельбой за подростком произошла в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы остановить водителя, сообщает Zakon.kz.
О погоне и применении оружия стало известно из социальных сетей.
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В пресс-службе Департамент полиции (ДП) Алматинской области на запрос уточнили, что зафиксированные действия на видео происходили в селе Жайнак Илийского района.
"Несовершеннолетний, управлявший автомобилем без водительского удостоверения, проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения".Пресс-служба ДП Алматинской области
Уже для принудительной остановки автомобиля полицейским пришлось применить табельное огнестрельное оружие.
"Произвели выстрел по колесам авто, после чего транспортное средство было остановлено".Пресс-служба ДП Алматинской области
После происшествия стражи порядка привлекли к административной ответственности отца подростка за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Теперь предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказывали, что в Алматы мужчина напал на полицейских, приехавших успокоить дебоширов.
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