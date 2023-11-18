Участковый вытащил из воды тонущую пенсионерку в Костанайской области
Подоспевший к озеру полицейский Габит Байжанов отметил, что погода была ветренной, а голос пострадавшей - еле слышным. Пробежав вдоль берега, он понял, что крики о помощи раздаются с середины водоема. Байжанов не стал медлить и кинулся в воду в форменной одежде.
Стражу порядка удалось вытащить пожилую женщину на берег, где ему помогли оказавшиеся неподалеку односельчане. Вместе они доставили бабушку домой и вызвали скорую помощь. Медики, в свою очередь, госпитализировали пациентку.
Позже стало известно, что 84-летняя пострадавшая, к сожалению, скончалась в больнице. Как она оказалась в воде, выясняет полиция.
Ранее два брата-школьника спасли из реки тонущую пенсионерку в Туркестанской области.