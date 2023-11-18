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Участковый вытащил из воды тонущую пенсионерку в Костанайской области

Полицейский Фото: polisia.kz
Утром 18 ноября в полицию Аулиекольского района поступил звонок от жителя поселка Аманкарагай о том, что со стороны озера слышны крики о помощи. По вызову прибыл участковый инспектор полиции, сообщает Zakon.kz.

Подоспевший к озеру полицейский Габит Байжанов отметил, что погода была ветренной, а голос пострадавшей - еле слышным. Пробежав вдоль берега, он понял, что крики о помощи раздаются с середины водоема. Байжанов не стал медлить и кинулся в воду в форменной одежде.

Стражу порядка удалось вытащить пожилую женщину на берег, где ему помогли оказавшиеся неподалеку односельчане. Вместе они доставили бабушку домой и вызвали скорую помощь. Медики, в свою очередь, госпитализировали пациентку.

Позже стало известно, что 84-летняя пострадавшая, к сожалению, скончалась в больнице. Как она оказалась в воде, выясняет полиция.

Ранее два брата-школьника спасли из реки тонущую пенсионерку в Туркестанской области.

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Ирина Мишура
Казахстан Костанайская область
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