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Тонущую пенсионерку спасли школьники в Туркестанской области

Тонущую пенсионерку спасли школьники в Туркестанской области Фото: Zakon.kz
Два брата спасли из реки тонущую пенсионерку в Туркестанской области. Школьников наградили за героический поступок, сообщает Zakon.kz.

Все произошло 14 октября. Как рассказали братья-герои, в тот день они были на берегу реки, один из них заметил в воде женщину и позвал на помощь второго. Десятиклассник Ален Мейирбек бросился с моста в реку и вытащил на берег пострадавшую, передает Otyrar.

"Мой брат сидел возле реки, разговаривал по телефон и увидел бабушку, которая тонет. Он сначала не обратил внимания, не думал, что кто-то тонет. Потом разглядел человека. Он стал звать нас на помощь. Я сразу же побежал в сторону реки Машат, прыгнул с моста в воду и вытащил бабушку на берег". Ален Мейирбек

Уже на берегу к Алену подоспел на помощь брат Курмет и они вместе оказали пенсионерке первую помощь, вызвали скорую и дождались медиков.

Пострадавшей оказалась бывшая учительница, 78-летняя пенсионерка. Женщина оступилась и упала в воду, ее отнесло течением и она начала тонуть.


"В больницу на скорой медицинской помощи была доставлена пациентка в тяжелом состоянии. Ей назначили лечение, сейчас женщина чувствует себя хорошо. Наблюдается в поликлинике". Калибек Абылайулы, заведующий травматологическим отделением центральной больницы Тюлькубасского района

Представитель ДЧС региона наградили ребят за героический поступок, церемония прошла в торжественной обстановке.

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