Происшествия

В Костанае полицейский бросился в Тобол, чтобы вытащить тонущего мужчину

Полицейский без раздумий прыгнул в холодную реку ради спасения человека, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 22:02 Фото: Zakon.kz
Вечером на пульт "102" поступил тревожный звонок от очевидцев, которые рассказали, что в районе большого моста в Костанае на реке Тобол тонет мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, счет шел на минуты.

"Первым на место происшествия прибыл командир взвода батальона патрульной полиции Медет Койшегулов. Не теряя ни секунды, полицейский бросился в холодную воду, чтобы спасти человека. Благодаря решительным и профессиональным действиям сотрудника полиции 34-летнего мужчину удалось вытащить из воды живым", – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается необходимая помощь.

Полиция напоминает: купание в необорудованных местах и пренебрежение мерами безопасности на воде могут привести к трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, что мужчину спасли на водохранилище в Карагандинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
