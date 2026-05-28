В Костанае полицейский бросился в Тобол, чтобы вытащить тонущего мужчину

Фото: Zakon.kz

Вечером на пульт "102" поступил тревожный звонок от очевидцев, которые рассказали, что в районе большого моста в Костанае на реке Тобол тонет мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, счет шел на минуты. "Первым на место происшествия прибыл командир взвода батальона патрульной полиции Медет Койшегулов. Не теряя ни секунды, полицейский бросился в холодную воду, чтобы спасти человека. Благодаря решительным и профессиональным действиям сотрудника полиции 34-летнего мужчину удалось вытащить из воды живым", – говорится в сообщении. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается необходимая помощь. Полиция напоминает: купание в необорудованных местах и пренебрежение мерами безопасности на воде могут привести к трагическим последствиям. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿 ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯСЫ (@polisia_kostanay) Ранее сообщалось, что мужчину спасли на водохранилище в Карагандинской области.

