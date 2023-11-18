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В поисках семилетней девочки в Павлодарской области задействовали вертолет

В поисках семилетней девочки в Павлодарской области задействовали вертолет Фото: ДЧС Павлодарской области
Семилетняя Милана Давыдова 17 ноября вышла из дома и с тех пор ее никто не видел. Пропавшую ищут больше суток родственники, полиция и волонтеры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается в ориентировке, девочка исчезла в Кояндинском сельском округе. Рост пропавшей 128-130 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Была одета: черная куртка, трико светло-зеленого цвета, кофта серого цвета, сапоги черного цвета.

В поисках семилетней девочки в Павлодарской области задействовали вертолет

Фото: ДП Павлодарской области

В ДЧС Павлодарской области рассказали, что поисковые работы еще не дали результатов. 

"Сразу после поступления сообщения, организованы работы по поиску пропавшей силами спасателей, кинологов, полицейской службы, местных исполнительных органов и волонтеров. На месте организован оперативный штаб. Всего в поисках участвуют более 321 человек, 38 единиц техники, один авиаборт", – сообщили спасатели. 

Ранее сообщалось о том, что заявление о пропаже девочки поступило в полицию города Экибастуза 17 ноября в 21:15. 

Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры Vita и неравнодушные граждане. По данным полиции, 39-летняя женщина решила с тремя детьми поехать на выходные дни к супругу, который находится в крестьянском хозяйстве, расположенное в 15 км от села. При этом, дочь Милана отказалась ехать и вышла из дома. С тех пор ее никто не видел. 

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Жанель Абдрахманова
Павлодарская область Экибастуз
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