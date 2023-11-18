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В Экибастузе пропала 7-летняя девочка

Сутки ищут пропавшую 7-летнюю девочку павлодарские полицейские. Она вышла из дома и пропала, сообщает Zakon.kz.

Заявление о пропаже девочки поступило в полицию города Экибастуза 17 ноября в 21:15.

Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры Vita и неравнодушные граждане.

"Полицией установлено, что около 16:00 часов 39-летняя женщина решила с тремя детьми поехать на выходные дни к супругу, который находится в крестьянском хозяйстве, расположенное в 15 км от села. При этом, дочь Милана отказалась ехать и вышла из дома", - говорится в сообщении полиции.

Если Вы владеете какой-либо информацией по данному факту, просим вас сообщить по телефону 102.

Милана Давыдова, 2015 г.р., учащаяся 3 класса школы села Бескауга Кояндинского сельского округа. Рост 128-130 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Была одета: черная куртка, трико светло-зеленого цвета, кофта серого цвета, сапоги черного цвета.

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