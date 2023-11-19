Вылетел в кювет: двое человек погибли на трассе в Костанайской области

ДТП произошло 18 ноября на 21 километре автодороги Рудный-Качар. 53-летний водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Погибли двое человек, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, водитель и еще трое пассажиров доставлены в больницу с различными травмами, пишет "Наша газета".



Начато досудебное расследование по ч.4 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).

Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

В связи с ухудшением погоды полицейские напоминают водителям о необходимости смены летней резины на зимнюю, а также о мерах безопасности при вождении.

"Не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию до впереди едущего транспорта, при совершении обгона, убедитесь в безопасности совершаемого маневра", – отметили в ДП.

Ранее сообщалось, что из-за снега и метели в Казахстане начали закрывать дороги из-за непогоды.

