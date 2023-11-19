Вылетел в кювет: двое человек погибли на трассе в Костанайской области
Фото: ng.kz
ДТП произошло 18 ноября на 21 километре автодороги Рудный-Качар. 53-летний водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Погибли двое человек, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, водитель и еще трое пассажиров доставлены в больницу с различными травмами, пишет "Наша газета".
Начато досудебное расследование по ч.4 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).
Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
В связи с ухудшением погоды полицейские напоминают водителям о необходимости смены летней резины на зимнюю, а также о мерах безопасности при вождении.
"Не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию до впереди едущего транспорта, при совершении обгона, убедитесь в безопасности совершаемого маневра", – отметили в ДП.
Ранее сообщалось, что из-за снега и метели в Казахстане начали закрывать дороги из-за непогоды.
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