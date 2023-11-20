Железная конструкция от лифта упала на голову женщине в Астане

Фото: Instagram/vse_novosti_kz

Инцидент случился 18 ноября в жилом комплексе по улице Байтурсынова в Астане. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу, сообщает Zakon.kz.

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