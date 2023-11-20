Железная конструкция от лифта упала на голову женщине в Астане
Фото: Instagram/vse_novosti_kz
Инцидент случился 18 ноября в жилом комплексе по улице Байтурсынова в Астане. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом подтвердили в столичном департаменте полиции.
Правоохранители расследует это дело по статье 306, часть 1 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
О состоянии пострадавшей женщины не сообщается.
Ранее сообщалось, что огромная вывеска упала на женщину в Астане из‑за урагана.
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