В Астане во время сильного ветра на женщину упал забор
Фото: очевидцев
Конструкция рухнула на жительницу столицу во время сильного ветра 18 ноября. Женщина доставлена в городскую многопрофильную больницу, сообщает Zakon.kz.
Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
Как сообщили в пресс-службе акимата Есильского района Астаны, пострадавшую с травмами госпитализировали во вторую городскую многопрофильную больницу.
"По причине шквалистого ветра баннер и пластиковая рамка баннера слетели. В результате гражданка 1954 года рождения получила ушиб грудной клетки и локтевого сустава. Женщина доставлена в городскую многопрофильную больницу. На данный момент баннеры, которые устанавливаются на ограждения, срезаны и демонтированы, потому что они надувались и тянули за собой ограждения", — сообщили в акимате.
В ведомстве посоветовали астанчанам осторожнее проходить вблизи рекламных конструкций, афиш, и по возможности оставаться дома.
Департамент по ЧС Астаны 18 ноября призвал жителей и гостей столицы Казахстана переждать непогоду в помещениях, а также дал рекомендации тем, кто вынужден будет выйти на улицу.
Из-за снега и метели в Казахстане начали закрывать дороги из-за непогоды.
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