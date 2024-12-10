В Астане мужчина с ножом напал на женщину в лифте ЖК: инцидент попал на видео
Фото: Zakon.kz
В Астане 10 декабря 2024 года в лифте жилого комплекса мужчина с ножом напал на женщину, сообщает Zakon.kz.
По появившейся информации, это случилось в ЖК Sport City. На распространяемом видео мужчина с ножом, похожим на кухонный, неожиданно хватает женщину и начинает замахиваться ножом. Женщина отталкивает его руку и пытается остановить лифт. Когда двери открылись, она сумела вырваться и убежать.
В пресс-службе полиции Астаны по данному факту сообщили, что нападавшего нашли.
"По факту угрозы возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции мужчина установлен и задержан. Проводится следствие", – прокомментировали там.
В ноябре 2024 года в Алматы мужчина с кухонным ножом напал на контролера автобуса. Пострадавший сделал прохожему замечание из-за того, что тот курил в неположенном месте и в ответ получил удар ножом.
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