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Военные Астаны проверяют психическое состояние призывника после ряда инцидентов

призывника проверяют на наличие психических расстройств Фото: Zakon.kz
У 18-летнего парня из Тараза, которого месяц назад призвали на службу в Астану, подозревают психическое расстройство. Вот только мать бойца считает, что таким образом в армии пытаются скрыть неуставные отношения. И начались они якобы сразу после призыва, сообщает Zakon.kz.

Мать солдата рассказала КТК, что парня начали бить еще в поезде.

"Мой сын мне рассказал, что бить его начали еще в поезде. Потом в части какой-то младший сержант завел его в комнату и стал угрожать. Якобы мой сын – стукач, и теперь ему покажут. Грозили изнасилованием. Но они не успели, за ним приехали мы". Мать солдата Гульмира Узакбаева

По словам женщины, на теле сына нашли синяки и ушибы, а два сержанта признались, что оскорбляли молодого бойца и ударили ремнем. После случившегося Жасулан Узакбай, который рвался в армию, служить не смог. Он постоянно жаловался матери на неуставные отношения, угрозы об изнасиловании и на головные боли. Солдата почти сразу перевели из Астаны в воинскую часть Тараза. Но и там не задалось. Теперь столичные военные определяют психическое состояние призывника.

"В настоящее время Жасулан Узакбай направлен в главный военный клинический госпиталь города Астаны для определения его психического состояния. По поводу жалоб матери на моральное давление сына, угрозы физического насилия: военной полицией проведено расследование, никакие обвинения не подтверждены". Начальник пресс-службы Таразского гарнизона, Центра медиаконтента МО РК Дина Мухаринова

Ранее сообщалось, что сержанту погранслужбы в Шымкенте дали 7 лет колонии за доведение солдата до суицида.

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