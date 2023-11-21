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Отказалась работать: осужденной жительнице Павлодара ужесточили наказание за нарушения

Отказалась работать: осужденной жительнице Павлодара ужесточили наказание за нарушения Фото: Zakon.kz
Осужденная за кражу и нанесение телесных повреждений к ограничению свободы жительница Павлодара, систематически нарушала пробационый контроль и отказалась от принудительного труда. По решению суда, ее отправили в колонию, сообщает Zakon.kz.

33-летняя жительница Павлодара ранее получила срок за кражу и нанесения телесных повреждений. Мать троих детей приговорили к ограничению свободы, но женщина продолжила нарушать закон и пробационные нормы, пишет Pavlodarnews.

"Женщина систематически употребляла спиртные напитки и привлекалась к административной ответственности. За данные нарушения в отношении осужденной в суд Иртышского района направлен материал на замену ограничения свободы лишением свободы", – сообщили в пресс-службе прлбационного контроля.

В суде женщина попыталась избежать наказания и заявила о беременности, но ее слова не подтвердились и суд принял решение об ужесточении наказания. Суд постановил отправить осужденную в колонию на 4 года 1 месяц и 21 день.

Двоих детей павлодарки отправили в интернат, еще один ребенок остался на воспитании бабушки.

Ранее стало известно, что колонию-поселение из поселка Шидерты решили разместить в четырехэтажном здании бывшего туберкулезного диспансера, который находится в центре Экибастуза.

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