Колонию-поселение решили перевести из села в центр Экибастуза

Колонию-поселение из поселка Шидерты решили разместить в четырехэтажном здании бывшего туберкулезного диспансера, который находится в центре Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Первый канал "Евразия", здание пустует два года. Между тем, ранее в поселении было много работы для заключенных. Сейчас же их приходится каждый день возить за 50 км в город. И сами помещения за 40 лет пришли в полную негодность.

"Фундамент дает осадку. Водонапорная башня – мы каждый год мучаемся, зимой она замерзает. Котельная, которая есть, она на сегодняшний день в неисправном состоянии, потому что мы переживаем, что зиму мы там не перезимуем". И.о. начальника Департамента УИС по Павлодарской области Максат Ашимов

Здание бывшего тубдиспансера уже готовят к переезду заключённых, везут оборудование и даже решетки. Здесь обещают установить сразу 250 видеокамер. Но жители Экибастуза откровенно не рады будущим соседям.

– Центр города, там больница рядышком, рядом пустырь. Неизвестно, за что люди сидят и как их охраняют, и как они вообще, вольно, не вольно передвигаются, – сказала жительница города Экибастуза Татьяна Опащенкова. – Я как поняла, там здания уже в плачевном состоянии, а так то, что в черте города, против, конечно, – сказала жительница города Экибастуза Айнагуль Смагулова.

Отмечается, что 90 из 115 осужденных каждый день и без того работают в Экибастузе. Департамент УИС провел анализ: совершения повторных преступлений среди них нет.

"Утром с 7.30 выезжают на работу, до 7 часов вечера, в среднем, работают. В 7 часов вечера они должны отметиться у нас. Мы проверяем". Начальник учреждения №47 ДУИС по Павлодарской области Болатбек Тлеубаев

Согласно информации телеканала, после переезда в Экибастуз постоянной работой обеспечат 100% осужденных. Они смогут погашать исковые обязательства потерпевшим, государству, помогать родным. А здания бывшей колонии в поселке Шидерты передадут на баланс государству. Но что с обветшавшими помещениями будут делать власти, пока неизвестно.

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