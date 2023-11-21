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Законодательство РК

Рабочий погиб на стройке в Акмолинской области

Рабочий погиб на стройке в Акмолинской области Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области 18 ноября погиб рабочий, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение о несчастном случае на строительном объекте. 

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что житель Астаны, 1966 г.р., погиб при падении с высоты.

"Мужчина работал на строящемся объекте и упал, когда секция строительных лесов высотой четыре метра обрушилась", – говорится в сообщении. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка государственного инспектора труда.

Полицейские начали досудебное расследование по ст. 156 ч. 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Столичный департамент полиции продолжает расследовать гибель трех промышленных альпинистов, которые 12 октября сорвались с высоты и разбились. По уголовному делу арестовали работодателя погибших. 

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Анастасия Стативкина
Акмолинская область
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