Рабочий погиб на стройке в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области 18 ноября погиб рабочий, сообщает Zakon.kz.
В полицию поступило сообщение о несчастном случае на строительном объекте.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что житель Астаны, 1966 г.р., погиб при падении с высоты.
"Мужчина работал на строящемся объекте и упал, когда секция строительных лесов высотой четыре метра обрушилась", – говорится в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка государственного инспектора труда.
Полицейские начали досудебное расследование по ст. 156 ч. 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Столичный департамент полиции продолжает расследовать гибель трех промышленных альпинистов, которые 12 октября сорвались с высоты и разбились. По уголовному делу арестовали работодателя погибших.
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