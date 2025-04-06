Машину унесло течением в Акмолинской области: погиб человек

Водитель внедорожника погиб, проигнорировав предупреждение о закрытии дороги в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась 5 апреля на 963 км трассы "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ".

"Водитель нарушил запрет и попытался объехать пост полиции и проехать закрытый из-за затопления участок. В итоге автомобиль унесло течением", – пояснили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

В машине находились три человека. Двух пассажиров спасли сотрудники полиции и МЧС, им понадобилась медицинская помощь. Тело водителя нашли ночью.

Ранее сообщалось о ДТП в Караганде, где пострадал двухлетний ребенок. Мальчик катался на самокате на территории одного из ЖК, когда на него наехал автомобиль.