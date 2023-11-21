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Студентка медвуза обвинила преподавателя в домогательствах – полиция завела дело

Студентка медвуза заявила о домогательстве со стороны преподавателя Фото: pxhere
В Астане студентка Аида Алмасовна заявила о домогательствах со стороны преподавателя медицинского университета, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила своей странице в Instagram.

Девушка сообщила, что 17 ноября в 13:00 подверглась к сексуализированному домогательству и принуждению к половому сношению со стороны преподавателя.

"В кабинете находились я и он. Он попросил закрыть окно, так как ему тяжело, ему почти 60 лет. Я оглянулась и поняла, что он смотрит на мою попу. После этого он сел за компьютер и спросил как у меня здоровье, так как раннее, я отпрашивалась у него сдавать анализы. Я ответила, что у меня цистит", – рассказала Аида. 

Далее преподаватель спросил у нее, не болит ли живот и начал его трогать и спускаться ниже, он приспустил трусы до лобка и продолжил ощупывать. Потом спросил нет ли у нее проблем с сердцем и легкими она сказала, что нет и он предложил послушать. 

Девушка отметила, что он закрыл кабинет на ключ и сказал снять бюстгальтер.

"Я под страхом приподняла бюстгальтер, он принудил меня сесть на стул и залез через воротник кофты, и начал мять мою грудь. Я сказала, что мне страшно и стыдно. Он возмутился, что он ничего такого не сделает и он вообще врач. После чего, преподаватель открыл дверь, сел за компьютер и начал отвлекать меня вопросами", – вспоминает Аида. 

Девушка вышла в туалет и позвонила всем одногруппникам и после пошла в деканат и рассказала о случившемся. 

Потом Аида написала заявление в полицию и предоставила аудиозапись. Дело зарегистрировали, но 19 ноября ей пришло оповещение от 1414, что дело хранится в архиве без рассмотрения. 

В полиции прокомментировали данный инцидент сначала вот так:

"В управление полиции района Сарыарка поступило заявление от жительницы города Астаны по факту домогательства со стороны преподавателя столичного НАО "Медицинский университет". Данный факт зарегистрирован в книге учета заявлений. По результатам проверки принято решение об оставлении заявления без рассмотрения", – говорится в сообщении ДП. 

Позже в социальных сетях появилась информация, что преподавателя уволили и полиция возбудила уголовное дело. 

"Начато досудебное расследование по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера)", – рассказали в полиции. 

Как отметили в ведомстве, в рамках досудебного расследования принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств дела, а также проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение полноты досудебного расследования.

Ранее в Алматы арестовали школьного охранника, который домогался 11-летней девочки. Родители обратились с заявлением в полицию. 

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