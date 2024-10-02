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В Астане 43-летнего преподавателя обвинили в домогательствах к семиклассницам

В Астане учителя обвинили в домогательствах к школьницам, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 13:22 Фото: рixabay
В одной из гимназий Астаны 43-летнего преподавателя истории обвинили в приставаниях к семиклассницам, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях. В паблике astananews.kz указано, что родители учеников 32-й гимназии узнали о том, что учитель якобы неоднократно оставлял девушек после уроков и писал им после 21:00 в WhatsApp, выражая свои чувства.

"В аудиозаписях он откровенно говорил: "Ты моя будешь, я твой буду". Также родители сообщили, что учитель приходил на работу в нетрезвом состоянии. Директор школы, услышав об инциденте, позволил ему уволиться по собственному желанию, что, похоже, было сделано для предотвращения шума и сохранения своего кресла. Родители выражают беспокойство о том, какие гарантии существуют, что он не устроится в другую школу и не повторит свои действия. Они обратились к директору, но директор не хочет поднимать шум. Родители требуют увольнения по статье и привлечения к уголовной ответственности", – говорится в публикации.

Редакция обратилась в Управление образования Астаны за комментарием. Там рассказали, что этот преподаватель работал в школе со 2 сентября 2024 года, был на испытательном сроке.

"По решению дисциплинарной комиссии школы от 30.09.2024 года педагог уволен по статье 52 пункту 14 Трудового кодекса РК ("Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы")", – сказано в комментарии.

В управлении добавили, что на сегодняшний день Департаментом полиции города по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Иная информация не подлежит разглашению.

Отметим, что в конце сентября 2024 года во всех школах Казахстана прошли родительские собрания, посвященные безопасности детей.

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