Членов транснациональной ОПГ задержали в Акмолинской области

В Акмолинской области участников транснациональной организованной группы подозревают в незаконном обороте драгоценных металлов на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал начальник Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции (ДП) на транспорте Темиржан Рамазанов.

По его словам, членов транснациональной ОПГ задержали сотрудники ДП на транспорте при координации главной транспортной прокуратуры. Они, как сообщил Рамазанов, "на протяжении длительного времени занимались незаконным оборотом драгоценных металлов на территории республики".

Также спикер уточнил, что участники преступной группы организовали незаконную добычу золотосодержащей руды из шахты, расположенной в Акмолинской области.

Кустарное сырье передавалось в подпольные мастерские для изготовления ювелирных изделий, которые продавались под брендами известных ювелирных домов. Транспортировка изделий проводилась воздушным и железнодорожным транспортом.

В ходе обысков изъяты оборудования для переработки руды, золотые слитки, свыше 15 кг ювелирных изделий, бирки и сертификаты, 19 тонн руды, 1,5 кг ртути, более 20 кг взрывчатых веществ.

Преступная группировка отличалась четким распределением ролей: учредители шахты, организаторы добычи сырья, аффинажники, ювелирные мастера, лица, отвечающие за продажу и брендирование.

Досудебное расследование проводится по двум статьям УК РК:

295-1 – "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы",

264 – "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них".

Подозреваемыми признаны 17 человек. 10 из них содержатся под стражей. Проверяется причастность иных лиц к данному преступлению.

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