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Законодательство РК

Транснациональный наркобизнес: иностранцам вынесли приговор в Акмолинской области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 11:13 Фото: Zakon.kz
Приговором спецсуда Акмолинской области осуждена транснациональная преступная группа, которая организовала нарколабораторию в частном доме на окраине города Ерейментау. Об этом 22 октября 2024 года рассказали в областной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, данная группа намеревалась наладить производство синтетических наркотиков в особо крупном размере для последующей их реализации на территории Астаны.

"При направлении уголовного дела в суд прокуратурой Ерейментауского района действия указанных лиц квалифицированы как транснациональная организованная группа. В суде гособвинителем вина подсудимых полностью доказана. Организатор осужден к 23 годам лишения свободы, а соучастники – к 22 годам лишения свободы с конфискацией имущества".Прокуратура Акмолинской области

Отмечается, что транснациональная преступная группа состояла из граждан Украины и Молдовы.

"При их задержании на месте преступления обнаружено 10 кг мефедрона и свыше 17 кг прекурсоров, а также спецоборудование для производства синтетических наркотиков. Наркотические вещества изготавливались в условиях строгой конспирации. Дом был оборудован системой видеонаблюдения с передачей данных в режиме онлайн организатору, а для хранения сырья и готовой продукции был арендован гараж".Прокуратура Акмолинской области

Приговор вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Казахстане только за 2024 год из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотиков стоимостью 7 млрд тенге.

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