Транснациональный наркобизнес: иностранцам вынесли приговор в Акмолинской области

Фото: Zakon.kz

Приговором спецсуда Акмолинской области осуждена транснациональная преступная группа, которая организовала нарколабораторию в частном доме на окраине города Ерейментау. Об этом 22 октября 2024 года рассказали в областной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, данная группа намеревалась наладить производство синтетических наркотиков в особо крупном размере для последующей их реализации на территории Астаны. "При направлении уголовного дела в суд прокуратурой Ерейментауского района действия указанных лиц квалифицированы как транснациональная организованная группа. В суде гособвинителем вина подсудимых полностью доказана. Организатор осужден к 23 годам лишения свободы, а соучастники – к 22 годам лишения свободы с конфискацией имущества". Прокуратура Акмолинской области Отмечается, что транснациональная преступная группа состояла из граждан Украины и Молдовы. "При их задержании на месте преступления обнаружено 10 кг мефедрона и свыше 17 кг прекурсоров, а также спецоборудование для производства синтетических наркотиков. Наркотические вещества изготавливались в условиях строгой конспирации. Дом был оборудован системой видеонаблюдения с передачей данных в режиме онлайн организатору, а для хранения сырья и готовой продукции был арендован гараж". Прокуратура Акмолинской области Приговор вступил в законную силу. Ранее стало известно, что в Казахстане только за 2024 год из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотиков стоимостью 7 млрд тенге. Читайте также В Шымкенте прошел патриотический форум "Көк тудың желбірегені" Студенческий дом в Костанае: уют и поддержка для будущих специалистов В области Ұлытау полицейские организовали масштабный форум

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