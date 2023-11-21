Укравшего 63 млн тенге хакера задержали в Караганде

Полиция Караганды задержала жителя Темиртау по подозрению в хакерской атаке на одну из городских организаций, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области 21 ноября, "Киберпол" УП Караганды задержал жителя Темиртау по подозрению в организации хакерской атаки. По версии следствия, он устроил "цифровое нападение" на одно из предприятий, похитив 63 млн тенге.

"Фигурант задержан. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям", – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.





Ранее стало известно, что количество кибератак в Казахстане с начала 2023 года выросло на 56%. Большая часть хакерских атак пришлась на заражение компьютеров вредоносными вирусами, сетевыми червями и троянами.