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Укравшего 63 млн тенге хакера задержали в Караганде

Полиция Караганды задержала хакера за кибератаку на 63 млн тенге Фото: pixabay
Полиция Караганды задержала жителя Темиртау по подозрению в хакерской атаке на одну из городских организаций, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области 21 ноября, "Киберпол" УП Караганды задержал жителя Темиртау по подозрению в организации хакерской атаки. По версии следствия, он устроил "цифровое нападение" на одно из предприятий, похитив 63 млн тенге.

"Фигурант задержан. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям", – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.


Ранее стало известно, что количество кибератак в Казахстане с начала 2023 года выросло на 56%. Большая часть хакерских атак пришлась на заражение компьютеров вредоносными вирусами, сетевыми червями и троянами.

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