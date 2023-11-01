"Программа по развитию бизнеса" в Караганде оказалась аферой на 14 млн тенге

36-летнюю жительницу Караганды задержала полиция по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, женщина обманывала карагандинцев, которые хотели получить кредиты на развитие бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области 1 ноября, с начала октября в полицию Караганды начали поступать заявления от горожан, которые вложили средства в некую "программу по развитию малого бизнеса". Женщина, которая представлялась менеджером программы, обещала всем участникам проекта безвозмездные кредиты на открытие собственного дела.

Чтобы стать участником "программы", карагандинцам якобы следовало сделать первичный взнос. Деньги им обещали вернуть позднее. Свои средства в "программу" вложили 23 человека, общая сумма взносов составила 14 млн тенге. Но на самом деле никаких кредитов для предпринимателей "менеджер" выдавать не планировала. Полученные деньги она тратила на собственные нужды.

Полиция оперативно установила личность подозреваемой и задержала ее. Женщина созналась в содеянном. В ее отношении идет досудебное расследование по ст. 190 УК РК.

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