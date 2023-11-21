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Законодательство РК

Застрелил и угнал авто: опасного преступника задержали в Акмолинской области

Акмолинская область Фото: polisia.kz
В одном из сел Сандыктауского района по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 23-летнего жителя Макинска. Об этом сообщили 21 ноября 2023 года в полиции Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 27-летнего мужчину задержали в одном из сел Сандыктауского района Акмолинской области.

Установлено, что в этом населенном пункте проживает родственник подозреваемого в убийстве. Также на территории района оперативники обнаружили угнанную машину, принадлежащую убитому. 

Как предполагает следствие, 21 ноября подозреваемый застрелил своего знакомого и скрылся с места происшествия, угнав его автомобиль Toyota Land Cruzer Prado 150.

Полиция расследует это дело по статье 99 УК РК "Убийство".

Ранее 16 человек получили сроки за двойное убийство в ночном клубе в Актобе.

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Ирина Мишура
Акмолинская область
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