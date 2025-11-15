Подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы задержали в Акмолинской области

Подозреваемый в убийстве 14-летней жительницы села Ынтымак Акмолинской области задержан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в областном полицейском департаменте, для установления местонахождения и задержания подозреваемого потребовалось менее суток.

"После совершения преступления мужчина пытался скрыться, однако был оперативно разыскан и задержан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия", – сообщили в пресс-службе ДП 15 ноября 2025 года.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции, заверили в ведомстве.

"Подозреваемый понесет наказание по всей строгости закона. Насилие в отношении несовершеннолетних будет пресекаться максимально жестко, без каких-либо исключений", – подчеркнули в полиции.

Напомним, жительница села скончалась от ножевых ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело.