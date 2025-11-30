#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
512.53
592.43
6.53
События

Мужчину, пропавшего более трех недель назад, ищут в Павлодарской области

спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 14:37 Фото: скриншот видео
Спасатели и полицейские Павлодарской области ищут мужчину, который пропал 5 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Поиски мужчины 1968 года рождения, пропавшего 5 ноября, организованы в степной зоне села Енбек, сообщили в Департаменте по ЧС области ночью 29 ноября 2025 года.

Всего задействованы 28 сотрудников ДЧС Павлодарской области, 8 единиц техники, БПЛА и два кинологических расчета.

"Поиск проводился звеньевым методом с прочесыванием местности. Для обследования труднодоступных и удаленных участков активно применялся беспилотный летательный аппарат, позволяющий вести воздушную разведку и оперативно выявлять возможные следы пропавшего. Наземная техника использовалась для расширения зоны поиска и перемещения личного состава. Кинологические расчеты со служебными собаками проводили поиск по следу и проверяли потенциально опасные и укрытые участки территории", – говорится в сообщении.

Поисковые мероприятия продолжаются.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 14:37
Поиски пропавшей павлодарки затянулись на 10 дней

Ранее сообщалось о том, как в Павлодаре на реке Усолка нетрезвый 44-летний мужчина гулял по тонкому льду, подвергая себя смертельной опасности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
На Солнце появилась третья по размеру активная область года
14:55, Сегодня
На Солнце появилась третья по размеру активная область года
Пропавшего рыбака вторую неделю ищут в Павлодарской области
02:57, 22 ноября 2023
Пропавшего рыбака вторую неделю ищут в Павлодарской области
Пропавшего неделю назад пастуха в Атырауской области ищут с вертолетом
04:27, 31 мая 2023
Пропавшего неделю назад пастуха в Атырауской области ищут с вертолетом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: