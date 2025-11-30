Мужчину, пропавшего более трех недель назад, ищут в Павлодарской области
Спасатели и полицейские Павлодарской области ищут мужчину, который пропал 5 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Поиски мужчины 1968 года рождения, пропавшего 5 ноября, организованы в степной зоне села Енбек, сообщили в Департаменте по ЧС области ночью 29 ноября 2025 года.
Всего задействованы 28 сотрудников ДЧС Павлодарской области, 8 единиц техники, БПЛА и два кинологических расчета.
"Поиск проводился звеньевым методом с прочесыванием местности. Для обследования труднодоступных и удаленных участков активно применялся беспилотный летательный аппарат, позволяющий вести воздушную разведку и оперативно выявлять возможные следы пропавшего. Наземная техника использовалась для расширения зоны поиска и перемещения личного состава. Кинологические расчеты со служебными собаками проводили поиск по следу и проверяли потенциально опасные и укрытые участки территории", – говорится в сообщении.
Поисковые мероприятия продолжаются.
