После урагана: почти 60 сел остаются без света в СКО

Ураган, бушевавший в ряде регионов в минувшие выходные, оставил без света и водоснабжения жителей 58 сел в Северо-Казахстанской области. Восстановительные работы продолжаются до сих пор, сообщает Zakon.kz.

Порывы на линиях электропередач и поваленные столбы оставил после себя ураган, бушевавший в Северо-Казахстанской области в минувшую субботу. Из-за неполадок 58 сел остаются без света. В части населенных пунктах нет воды, пишет Qazaqstan Media.

"Из-за неблагоприятных погодных условий на отдельных участках произошли порывы на линиях электропередачи, где-то опоры упали. Повреждение электросетей произошло не только из-за урагана, а скорее, из-за мокрого снега, ветхие сети не выдержали нагрузку". Владислав Лукин, и. о. руководителя управления ЖКХ СКО

Воды в селах нет из-за отсутствия электричества. По часам воду дают за счет подключенных к системе генераторов. Работы по восстановлению электросетей в регионе ведут несколько десятков бригад, которые обещают восстановить подачу электричества в среду.

В субботу ураганный ветер, обрушившийся на регион, оставил без света 150 населенных пунктов. За двое суток ремонтным бригадам удалось устранить неполадки в Петропавловске и близлежащих селах. В отдаленных районах работы продолжаются.