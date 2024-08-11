Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ураган сорвал крыши с 35 домов в селе Актюбинской области

ураган, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 15:09 Фото: mgorod
Ураган, который бушевал в Актюбинской области вечером 9 августа, оставил без электричества и крыш несколько домов в селе Косембай Уилского района, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", ветер был такой силы, что повалил не только опоры линий электропередач и заборы, но также сорвал кровли с жилья и хозпостроек.

"Аул, можно сказать, перевернуло вверх дном. Коровы мычали, овцы громко блеяли. Скот ушел в степь. В поселке упали столбы, везде темно. Хорошо, люди все живы. Как только ветер утих, мужчины вышли на улицу поднимать сваленные крыши, вытаскивать оставшийся под ними скот", – рассказали местные жители.

По данным регионального акимата, из-за сильного ветра в селе повредило крыши 51 здания, в том числе 35 домов из 74, которые имеются в населенном пункте.

Также в Косембае упало девять опор, из них восстановили семь, на месте работают бригады "Энергосистемы". Пока сельчане остаются без электричества. Ущерб еще предстоит оценить.

9 августа из-за ливней затопило ряд улиц в городе Косшы Акмолинской области.

Ранее сообщалось, что ливни с грозой, шквал и град прогнозируют синоптики в ряде областей Казахстана.

Читайте также

Алаколь
9-летний мальчик пытался спасти подростка на Алаколе и сам чуть не утонул
пожар
Водитель чуть не сгорел, пытаясь потушить грузовик с сеном в Туркестанской области
кража, полиция
Жители ЗКО украли у нефтегазового предприятия медный кабель и продали скупщику
Андрей Дюсупов
Погода Актюбинская область 2024 год Ураганы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Три автомобиля за вечер влетели в новую конструкцию из бордюров в Алматы
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Ограничение деятельности коллекторов
Казахстанцам спишут долги – кому и насколько: с 20 августа 2024 года меняют правила для коллекторов
Эдуард Полетаев
Эдуард Полетаев: Экономика Казахстана одна из наиболее грузоемких в мире
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: