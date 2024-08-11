Ураган сорвал крыши с 35 домов в селе Актюбинской области

Ураган, который бушевал в Актюбинской области вечером 9 августа, оставил без электричества и крыш несколько домов в селе Косембай Уилского района, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", ветер был такой силы, что повалил не только опоры линий электропередач и заборы, но также сорвал кровли с жилья и хозпостроек.

"Аул, можно сказать, перевернуло вверх дном. Коровы мычали, овцы громко блеяли. Скот ушел в степь. В поселке упали столбы, везде темно. Хорошо, люди все живы. Как только ветер утих, мужчины вышли на улицу поднимать сваленные крыши, вытаскивать оставшийся под ними скот", – рассказали местные жители.

По данным регионального акимата, из-за сильного ветра в селе повредило крыши 51 здания, в том числе 35 домов из 74, которые имеются в населенном пункте.

Также в Косембае упало девять опор, из них восстановили семь, на месте работают бригады "Энергосистемы". Пока сельчане остаются без электричества. Ущерб еще предстоит оценить.

9 августа из-за ливней затопило ряд улиц в городе Косшы Акмолинской области.

Ранее сообщалось, что ливни с грозой, шквал и град прогнозируют синоптики в ряде областей Казахстана.