Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Костанае машину с ребенком зажало в траншее

В Костанае машину с ребенком зажало в траншее Фото: скриншот видео
В Костанае машина влетела в траншею, сообщает Zakon.kz.

По информации Aau.kz, местный житель рассказал, что разрыли дорогу по улице Летунова, 95 между их жилым домом и строящимся общежитием университета. Он обратился к участковому, в отдел ЖКХ, в службу "Айкомек".

"Люди не видели этой траншеи. В результате ночью провалилась машина с маленьким ребенком в эту яму", – сказал он.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в соответствующие службы. 


Ранее дебошир в полицейской машине спровоцировал ДТП на трассе Костанайской области. 

Читайте также

Дело о детском лагере в сауне: задержали руководителя отдела госзакупок
Дело о детском лагере в сауне: руководителя отдела госзакупок задержали в Алматы
Антикор ведет расследование в отношении сотрудников QazaqGaz
Антикор ведет расследование в отношении сотрудников QazaqGaz
В Алматы 17-летний пассажир с кастетом переполошил сотрудников метро
В Алматы 17-летний пассажир с кастетом переполошил сотрудников метро
Анастасия Стативкина
Костанай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Бразилия-Аргентина: фанаты подрались до матча, Месси и Родригу сцепились во время игры
Бразилия – Аргентина: фанаты подрались до матча, Месси и Родригу сцепились во время игры
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления