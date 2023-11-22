В Костанае машину с ребенком зажало в траншее

В Костанае машина влетела в траншею, сообщает Zakon.kz.

По информации Aau.kz, местный житель рассказал, что разрыли дорогу по улице Летунова, 95 между их жилым домом и строящимся общежитием университета. Он обратился к участковому, в отдел ЖКХ, в службу "Айкомек".

"Люди не видели этой траншеи. В результате ночью провалилась машина с маленьким ребенком в эту яму", – сказал он.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в соответствующие службы.





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