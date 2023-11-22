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Дело о детском лагере в сауне: руководителя отдела госзакупок задержали в Алматы

Дело о детском лагере в сауне: задержали руководителя отдела госзакупок Фото: unsplash
В Агентстве про противодействию коррупции на брифинге 22 ноября рассказали, как идет расследование дела об организации лагеря для детей из социально уязвимых семей в бывшей сауне в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов, Антикор продолжает расследование по резонансному делу. Летом 2023 года стало известно, что лагерь для детей из социально защищаемых категорий обустроили в непригодном для этого помещении бывшей сауны.

"Антикоррупционная служба по городу Алматы при координации прокуратуры задержала руководителя отдела государственных закупок Управления образования. Его подозревают в покушении на получение взятки в размере 10% (в сумме более 12 млн тенге) от поставщика услуг по организации лагеря для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, учащихся в учреждениях мегаполиса".Арман Тлеукенов

По информации следствия, за взятку чиновник должен был признать компанию-поставщика победителем конкурса.

"Установлено, что поставщик признан победителем, не обладая какими-либо материальными и трудовыми ресурсами, требующимися для полноценной организации детского лагеря. Должностное лицо с санкции суда поместили под стражу".Арман Тлеукенов

Скандальное видео из детского лагеря появилось в социальных сетях в середине июля 2023 года. Родственница одной из школьниц, находившихся в лагере, обнародовала запись, на которой видно, что детям приходилось спать на полу в непроветриваемом помещении.

20 июля родители детей, попавших в лагерь-сауну, потребовали наказать виновных по всей строгости закона.

После инцидента сотрудники прокуратуры начали проверку всех летних лагерей в стране. 

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