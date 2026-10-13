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События

Поднял "тариф": предприниматель пожаловался в КНБ на инспектора из-за взятки в 15 тысяч тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 00:14 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области сотрудник инспекции транспортного контроля попался на взятках после того, как поднял "тариф" за пропуск фур с перегрузом. Предприниматель, поставлявший пшеницу из России, не стал терпеть рост поборов и пожаловался в КНБ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 13 октября 2026 года газета "Диапазон", предприниматель покупал пшеницу в России и на большегрузах перевозил в Актюбинскую область.

Чтобы затраты на грузоперевозки были меньше, фуры грузили сверх положенной нормы.

"А на территории Казахстана главный специалист инспекции транспортного контроля (ИТК) получал с каждой его фуры взятку по 10 тысяч тенге, за это их не проверяли на соответствие нормативам, и соответственно, они беспрепятственно проезжали пост, и бизнесмену не приходилось платить штрафы за перегруз", – говорится в сообщении.

В какой-то момент этот специалист поднял сумму взятки с 10 до 15 тысяч тенге. В конце концов предприниматель написал на него заявление в КНБ, и специалиста ИТК задержали.

Позже он предстал перед судом по обвинению в получении взяток на общую сумму 170 тысяч тенге. Свою вину в преступлении он полностью признал, и ему удалось остаться на свободе.

Суд приговорил его к штрафу в 5 млн 950 тысяч тенге (это 35-кратный размер от суммы взятки).

2 октября 2026 года в КНБ раскрыли коррупционную схему в "Семей орманы". По данным следствия, фигуранты подозреваются в организации устойчивой схемы по массовой незаконной вырубке древесины и ее сбыту.

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Канат Болысбек
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