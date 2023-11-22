В Казнете распространяют кадры жуткого ДТП на трассе
Фото: скриншот
В социальных сетях появилось видео жуткого ДТП на трассе, сообщает Zakon.kz.
В подписи к видео сказано, что ДТП якобы произошло на трассе Астана –Караганда.
В ДП Карагандинской области сообщили, что данное ДТП произошло в Турции в феврале 2023 года.
Видео 18+
По информации местных СМИ, ДТП произошло на трассе Стамбул – Бурса. Погибли четыре человека и шесть человек доставили в больницу.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript