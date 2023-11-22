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В Казнете распространяют кадры жуткого ДТП на трассе

В Казнете распространяют кадры жуткого ДТП на трассе Фото: скриншот
В социальных сетях появилось видео жуткого ДТП на трассе, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео сказано, что ДТП якобы произошло на трассе Астана –Караганда.

В ДП Карагандинской области сообщили, что данное ДТП произошло в Турции в феврале 2023 года.

Видео 18+

По информации местных СМИ, ДТП произошло на трассе Стамбул – Бурса. Погибли четыре человека и шесть человек доставили в больницу. 

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